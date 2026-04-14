aespaジゼル、ショーパン衣装姿に反響「脚長すぎてびっくり」「全身バランス神」
【モデルプレス＝2026/04/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が4月13日、自身のInstagramを更新。デニムワンピーススタイルを公開し、話題となっている。
【写真】25歳K-POP美女「全身バランス神」ショーパン衣装姿
ジゼルは「大阪ありがとう」とつづり、4月11日、12日に開催された「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK ： aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」のオフショットやステージ写真を複数枚投稿。ステージ裏で撮影されたと思われる写真では「えりちゃん」と書かれたベアトップのデニムミニワンピース姿にブーツを合わせたスタイルや、デニムのショートパンツ姿からはすらりとのびた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「脚長すぎてびっくり」「完璧なスタイルに憧れる」「ビジュが爆発してる」「全身バランス神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳K-POP美女「全身バランス神」ショーパン衣装姿
◆ジゼル、ショート丈のボトムスで美脚披露
ジゼルは「大阪ありがとう」とつづり、4月11日、12日に開催された「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK ： aeXIS LINE - in JAPAN ［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」のオフショットやステージ写真を複数枚投稿。ステージ裏で撮影されたと思われる写真では「えりちゃん」と書かれたベアトップのデニムミニワンピース姿にブーツを合わせたスタイルや、デニムのショートパンツ姿からはすらりとのびた脚が際立つスタイルとなっている。
◆ジゼルの投稿に反響
この投稿にファンからは「美脚すぎる」「スタイル良すぎ」「脚長すぎてびっくり」「完璧なスタイルに憧れる」「ビジュが爆発してる」「全身バランス神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】