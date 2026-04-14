AKB48メンバー、ミニスカ＆スニーカーで美脚際立つ 金→黒髪イメチェンも話題「脚長すぎ」「雰囲気変わる」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】AKB48の下尾みうが4月13日、自身の公式Instagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題を集めている。
【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「脚長すぎ」ミニスカからスラリ美脚
下尾は「素敵な花束ありがとうございました！生誕セレモニー嬉しかったです」とつづり、写真を投稿。シャッターの前で撮影された写真では、大きな花束を持った下尾はベージュのアウターに薄いベージュのミニスカート、白い靴下と白いスニーカーを合わせ、すらりと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。また最近まで金髪だったヘアスタイルが黒髪へとイメージチェンジを遂げた。
この投稿には「黒髪も素敵」「雰囲気変わる」「お誕生日おめでとう」「花もみうちゃんも美しい」「ますます素敵な女性になってる」「可愛すぎる」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「脚長すぎ」ミニスカからスラリ美脚
◆下尾みう、ミニスカ＆スニーカーで美脚公開
下尾は「素敵な花束ありがとうございました！生誕セレモニー嬉しかったです」とつづり、写真を投稿。シャッターの前で撮影された写真では、大きな花束を持った下尾はベージュのアウターに薄いベージュのミニスカート、白い靴下と白いスニーカーを合わせ、すらりと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。また最近まで金髪だったヘアスタイルが黒髪へとイメージチェンジを遂げた。
◆下尾みうの投稿に反響
この投稿には「黒髪も素敵」「雰囲気変わる」「お誕生日おめでとう」「花もみうちゃんも美しい」「ますます素敵な女性になってる」「可愛すぎる」「脚長すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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