精子提供で未婚のまま出産の日本人タレントも…韓国女優の「結婚より出産」発言、“未婚出産”は新たな家族の形か

女優のコ・ジュンヒが「未婚出産」について言及した。

結婚よりも出産を先に考えたいという発言が注目を集めている。

【写真】日本人タレント、精子提供で“未婚出産”したワケ

4月13日、YouTubeチャンネル「コ・ジュンヒ GO」に公開された動画で、コ・ジュンヒは「私は結婚よりも先に子どもを産みたい」と語った。

続けて「韓国社会はもう少し意識が変わるべきだと思う」と付け加え、個人の生き方に対する率直な考えを示した。

これに先立ち、韓国で活動中の日本人タレント、藤田小百合は、結婚せずに精子提供を受けて息子を出産し、社会的な議論の中心に立ったことがある。

（写真提供＝OSEN）コ・ジュンヒ

また、ある番組でタレントのシン・ドンヨプは「子どもを育てた立場から言うと、世の中で最も美しいものの一つだ」と語り、未婚出産に対して肯定的な見方を示していた。

コ・ジュンヒの発言は、結婚と出産が必ず結びつくべきだという従来の認識に疑問を投げかけるものだ。かつては結婚が前提となって出産が可能とされていたが、現在は個人の選択として切り離されつつある流れである。

ただし、現実の壁は依然として存在する。藤田小百合も「ゼン（息子）がかわいそうに見られる」といった視線を経験したと語り、未婚出産の難しさを明かしたことがある。

◇コ・ジュンヒ プロフィール

1985年8月31日生まれ。2001年に制服モデル選抜大会を通じてデビュー。2006年のドラマ『キツネちゃん、何しているの？』に出演し、女優コ・ヒョンジョンの妹役で注目を集めた。以降、ドラマ『推奴〜チュノ〜』『野王〜愛と欲望の果て』『彼女はキレイだった』『君を愛するその日まで〜アンタッチャブル〜』、映画『結婚前夜〜マリッジブルー〜』『レッドカーペット』『私の親友悪党たち』などに出演。ショートカットが似合う女優として知られ、「代表作はショートカット」という冗談があるほどトレードマークとなっている。