新・月10ドラマ「銀河の一票」制作発表が14日、東京都内で行われ、出演者の黒木華、野呂佳代、松下洸平が登場した。

本作は、政界を追い出された主人公・星野茉莉（黒木）が“選挙参謀”として政治素人の“スナックのママ”（野呂）をスカウトし、東京都知事選に挑む“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事選を目指して奮闘する50日間の物語を描く。

主演の黒木は「いよいよ放送がされるんだなと、すごく緊張していますが、楽しみでもあります」と笑顔でコメント。

スナックのママ役を演じる野呂は、「若いときから『野呂さんのスナックがあったら行きたいよね』と言われていたので、とても楽しく、自分なりにスナックのママを作ってやっています。面白くなじんでいるといいなと思います」と話した。

一足先に1話を視聴したという松下は、「ドキドキとワクワクが詰まった素晴らしい第1話でした。（黒木と野呂の）お2人の関係性が素晴らしいですし、出てくる登場人物が何を考えているのか、考察しがいのある第1話になっています」と熱くアピールした。

本作の物語にちなみ、「1日だけ別の人生に転生するなら、何がしたい?」と振られた黒木は、「歌って踊れる男性アイドルになりたいです。ステージの上で皆さんを幸せにして、カッコいいなと思います」と回答。松下は「僕は美容師への憧れがすごくて。人の髪を切ってみたいです」と声を弾ませた。

また、「都知事になってほしいと思う人は?」と質問されると、黒木は「野呂さん。信念をお持ちだから、私たちの話もきちんと聞いて向き合ってくれそうだし、一緒にいると明るく楽しくなれるので、未来が明るくなりそうだなと思います」と答えた。

松下も「僕も野呂さん。話していて楽しいし、人との距離感が絶妙で居心地をよくしてくださるから、野呂さん（の都知事の姿）を見てみたいです」と語ると、野呂は「心からうれしいです」と大喜び。

そんな野呂は“都知事になってほしい人”として、「お笑いコンビのさらば青春の光の森田（哲矢）さん。森田さんはゴシップ能力がすごくて（情報を）集めてくるので、東京都で不透明なことがあったときに面白おかしく暴露してくれたら都民も納得するなと思いますし、頭が切れるので、ユーモアでお金を集めて回したり。そんな人が都知事をやってくれたら、いい東京都になりそうかなと思います」と語った。

ドラマは、20日22時からカンテレ・フジテレビ系で放送スタート（毎週月曜22時放送）。