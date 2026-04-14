立花琴未が着こなすサマンサベガ新作♡フレンチガーリーバッグ特集

トレンド感あふれる“可愛い”を取り入れたい方に♡サマンサベガから、立花琴未を起用した最新ビジュアルが公開されました。フレンチガーリーな新作バッグや、実用性抜群のトラベルシリーズなど、今の気分にぴったりのラインナップが勢ぞろい。日常コーデをアップデートしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

フレンチガーリー新作バッグ♡

ミニハンドバッグは19,800円（税込）、カラーはオフホワイト・ブラック・ピンク。ハンドバッグは22,000円（税込）で、同シリーズの上位モデルとして展開。

フリルやリボン型金具をあしらい、ボリューム感ある2層フリルが特徴です。バッグは2層構造で収納力もあり、ショルダー付きの2way仕様。

ピンクはバイカラーでより華やかな印象に仕上がっています。

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カジュアルトラベルシリーズ♡

ショルダーバッグは16,500円（税込）、カラーはホワイト・ブラック・シルバー・ベビーピンク。

太ベルトとシルバー金具でカジュアルな印象に仕上げつつ、“SV”ロゴ刺繍のミニポーチ付きでアクセントもプラス。

ボストンバッグは22,000円（税込）、カラーはブラック・ベビーピンク。ギャザー入りハンドルで可愛さを演出し、キャリーケースに固定できる仕様で旅行にも便利です。

自由に楽しめるデザイン

どのアイテムもシンプルなベースに可愛いディテールをプラスしたデザイン。チャームやキーホルダーでアレンジできるため、自分らしいスタイルを楽しめます。

原宿発の“NEW KAWAII”を体現したコレクションは、日常使いからお出かけまで幅広く活躍します。

今っぽ可愛いを楽しもう

立花琴未が着こなすサマンサベガの新作は、可愛さと実用性を兼ね備えた魅力的なアイテム♡持つだけでコーデの印象をアップしてくれるので、トレンドを取り入れたい方にぴったりです。

自分らしい“可愛い”を見つけて、毎日のファッションをもっと楽しんでみてください♪