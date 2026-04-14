風間俊介＆庄司浩平、“久しぶり”ツーショットに反響「尊い2人泣ける」「身長差かわいすぎる」
俳優の風間俊介（42）が主演、相手役として庄司浩平（26）が共演し話題となったテレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』の公式インスタグラムが12日に更新。庄司が演じた田中慶司の誕生日を風間と庄司が祝った。
【動画】“相互ハグ”表紙の撮影オフショット動画が公開された風間俊介＆庄司浩平
同作の原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・慶司を庄司が演じた。
番組終了後もたびたび、インスタグラム風間と庄司のオフショットなどを投稿しファンを喜ばせてきた。約１ヶ月ぶりとなった投稿で「皆さま、お久しぶりです」と切り出し「本日4月12日は慶司のお誕生日です」と報告。「#風間俊介 さんと #庄司浩平 さんから、慶司へお祝いメッセージをいただきました」と2人の動画をアップした。
風間は「新作が世に放たれるのが、久しぶりなんだって」と言い「その一発目…浮かれてるわ」と庄司に視線を向けた。三角帽子を被り、飾りを首から下げた庄司が「なんでこんな格好させられてるんですか？」と質問すると、庄司の誕生日であることが伝えられ、2人が「誕生日おめでとう」と祝福した。
風間が慶司に向けて「たくさん野菜食べないとダメだぞ。足とか体とか長いから、お風呂とか入る時に膝曲げなきゃいけないかもしれないけど、ちゃんとお湯に浸かってくださいよ！」とメッセージを贈ると、庄司が「慶司の誕生日にあやかって僕がメッセージもらってる」とツッコみ。また庄司が慶司に対して「僕は20半ばになってから腰痛がより激しくなってきたので、（慶司は）同じ身長だと思うんで、体をお気をつけて。がんばりましょう」とエールを贈った。
この投稿に「久し振りのツーショット嬉しい」「公式様、最高の動画ありがとうございます」「うわー尊い2人泣ける」「身長差かわいすぎる」といったコメントが寄せられた。
【動画】“相互ハグ”表紙の撮影オフショット動画が公開された風間俊介＆庄司浩平
同作の原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・慶司を庄司が演じた。
風間は「新作が世に放たれるのが、久しぶりなんだって」と言い「その一発目…浮かれてるわ」と庄司に視線を向けた。三角帽子を被り、飾りを首から下げた庄司が「なんでこんな格好させられてるんですか？」と質問すると、庄司の誕生日であることが伝えられ、2人が「誕生日おめでとう」と祝福した。
風間が慶司に向けて「たくさん野菜食べないとダメだぞ。足とか体とか長いから、お風呂とか入る時に膝曲げなきゃいけないかもしれないけど、ちゃんとお湯に浸かってくださいよ！」とメッセージを贈ると、庄司が「慶司の誕生日にあやかって僕がメッセージもらってる」とツッコみ。また庄司が慶司に対して「僕は20半ばになってから腰痛がより激しくなってきたので、（慶司は）同じ身長だと思うんで、体をお気をつけて。がんばりましょう」とエールを贈った。
この投稿に「久し振りのツーショット嬉しい」「公式様、最高の動画ありがとうございます」「うわー尊い2人泣ける」「身長差かわいすぎる」といったコメントが寄せられた。