中村ゆり、春の食材ふんだんに使った手料理一挙公開「タケノコは友人が掘ってくれました」
俳優の中村ゆり（44）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。春の食材をふんだんに使った手料理を一挙公開した。
【写真多数】「どれもお店レベルで美味しそう」中村ゆりが披露した“春の食材”をふんだんに使った手料理の数々
たびたびインスタで自身の手料理を披露し、反響を呼んでいる中村は「春の食材最高 タケノコは友人が掘ってくれました 感謝」とつづり、彩り豊かな和食などがずらりと並ぶ食卓の写真を多数投稿した。
この投稿にファンからは「どれもお店レベルで美味しそう バランスも最高でぇ〜す！」「ゆりさんの手料理はいつもながら完璧、美味しそうです ゆりさんの健康と美の秘訣はバランスの取れた食生活なんでしょうね」「どれもこれも美味しそう 料理お上手なんですね」「ヘルシーで美味しそうなお食事ばかり」「食卓が 華やかで食欲をそそられます」「彩り鮮やかで見てるだけで幸せな気持ちになれます」など、称賛の声が多数寄せられている。
【写真多数】「どれもお店レベルで美味しそう」中村ゆりが披露した“春の食材”をふんだんに使った手料理の数々
たびたびインスタで自身の手料理を披露し、反響を呼んでいる中村は「春の食材最高 タケノコは友人が掘ってくれました 感謝」とつづり、彩り豊かな和食などがずらりと並ぶ食卓の写真を多数投稿した。
この投稿にファンからは「どれもお店レベルで美味しそう バランスも最高でぇ〜す！」「ゆりさんの手料理はいつもながら完璧、美味しそうです ゆりさんの健康と美の秘訣はバランスの取れた食生活なんでしょうね」「どれもこれも美味しそう 料理お上手なんですね」「ヘルシーで美味しそうなお食事ばかり」「食卓が 華やかで食欲をそそられます」「彩り鮮やかで見てるだけで幸せな気持ちになれます」など、称賛の声が多数寄せられている。