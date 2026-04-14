俳優の佐藤二朗（56）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。下積み時代に交際を始め、2003年に結婚した妻への感謝を伝えた。

番組冒頭で、妻が「ぽかぽか」を毎日視聴していることを明かしていた佐藤。その後、好きな女性の仕草の話題になり、「ホントにおかしそうに、愛想笑いではなく、無理なく笑ってる妻の笑い声が大好きですね」と打ち明けた。

これにMCの「ハライチ」澤部佑が「奥様はよく笑ってくれるんですか？」と質問。佐藤は「それが、好きです」と照れ笑いすると、スタジオでは「うれしそう」「今、ご覧になってるから」と歓声が上がった。

しかし現在ドラマの撮影中という佐藤は、規則正しい生活を送っており「外に飲みに行くこともできない」と告白。そのため妻の手料理での晩酌を楽しんでおり、妻からは「いいんじゃない？君の体のためには」と言われているそう。

さらに「時間がないんで、朝マネジャーさんが運転する車の中で朝食をとってるんですけど、その弁当を毎日作ってくれる」といい、「ホント申し訳ない、ありがとな〜！」とカメラ越しに感謝した。

その上で「これガチですけど、僕マジで妻がいないと、とうの昔に野垂れ死んでる。比喩じゃなくて」とポツリ。火曜レギュラーの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が「たしかにそんな感じがしますね」と相づちを打つと、すぐさま佐藤は立ち上がって“キレ芸”を見せ、笑わせていた。