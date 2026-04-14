俳優の高橋一生が１４日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木で、この日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「リボーン 最後のヒーロー」（火曜・後９時）のトークイベントに出席した。映画館でドラマの公開イベントは珍しいことと言い、「こういった形でお会いできるとは思いも寄らなかった。（拍手の大きさに）反応が直に返ってくるのは珍しい。（劇中に登場する）あかり商店街の何か渡したいくらい」と喜びを表現した。

同作は新興ＩＴ企業の創業社長・光誠が何者かに階段で突き落とされ死亡…したはずが、病院で目覚めると１４年前に遡り、借金まみれの下町商店街のクリーニング店の跡取り息子・英人に転生していたというストーリー。高橋は１人２役を演じる。

撮影が始まって、約１か月。「それぞれ現場が違うような、作品が違うような感じ。ドラマ２つを縫っている感じでやらせてもらってる」。２０１２年にタイムスリップする場面ではガラケーも登場。この日のフォトセッション用パネルもガラケーをモチーフにしたもので「懐かし〜いって思いながら撮影していた」と笑った。

見どころは「だいぶ痛かったので、今日もう一度夜、見てもらえたら。『高橋、相当痛いだろうな』」と階段から落ちるシーン。共演者からも「一生さんを札束でビンタしたところ」（中村アン）、「社長室でウォーキングマシーンを歩きながら走るのを提案されていたところ」（鈴鹿央士）、「高橋一生さんのお顔に新聞紙がきれいにかぶるところ」（横田真悠）、「英人があかり商店街に戻ってきたところ」（小日向文世）。共演者それぞれが高橋にまつわるエピソードを披露していた。