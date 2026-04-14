開かれないのに捨てられない　卒業アルバムが残り続ける理由

棚の奥にしまわれた一冊は、長いあいだ手に取られない。それでも処分されることなく、引っ越しのたびに運ばれていく。日常から切り離されているはずの記録が、なぜ残り続けるのか。株式会社アスカネットの調査は、その曖昧な存在の輪郭を浮かび上がらせた。

同社が2026年4月1日に実施したインターネット調査によると、20〜69歳の男女500人のうち65.8％が卒業アルバムを現在も保管していると回答した。一方で、最後に見た時期については約48％が10年以上前と答えている。保管されながら閲覧されないという状況が広く共有されていることになる。

見返される場面にも偏りがある。引っ越しや同窓会など、生活の節目で開かれるケースが多く、日常的な利用は少ない。頻繁に参照される記録ではなく、特定の契機にだけ呼び出される媒体として扱われている実態がうかがえる。

開いた際の感情も単純ではない。「懐かしい」が約50％で最多で、「楽しかった記憶がよみがえる」(21.7%)、「少し恥ずかしい」（19.4％）と当時を思い起こすケースも見られたが「特に何も感じない」が22.3％と感情が現れないケースもあるようだ。

さらに、今後のあり方については変化の兆しも見える。理想の卒業アルバムとして「データと併せて残したい」「掲載写真を自分で選びたい」といった回答が目立った。画一的な記録から、自分の視点で選び取る保存方法へと関心が移っていることが示されている。

見られない時間のほうが長いにもかかわらず、手元に残される卒業アルバム。その位置づけは、単なる記録媒体というより、必要なときにだけ意味を持つ保管物に近い。日常から距離を置いたまま存在し続けること自体が、この卒アルの特徴と言えそうだ。