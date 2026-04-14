【「KING ON TOUR 2026」第1弾】 開催日程： 宮崎市 4月24日～4月26日 佐賀市 5月15日～5月17日 山口市 6月5日～6月7日

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐる「KING ON TOUR 2026」を4月24日より実施する。第1弾として初上陸となる宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への出店が決定した。

「KING ON TOUR 2026」はジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格大型バーガー「ワッパー」と、「コカ・コーラ」の組み合わせが楽しめる企画。2026年は、まだバーガーキングが上陸していないエリアから、第1弾として宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市を選定し出店を決定した。

フードトラックでは、バーガーキングの人気商品「ワッパーチーズ」と限定販売メニュー「スパイシーBBQワッパー」の2種が提供される。セットのドリンクは「コカ・コーラ」と「コカ・コーラ ゼロ」の2種から選べる。

「ワッパーチーズ」は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを重ね、フレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを、クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げた、バーガーキングの王道のおいしさを楽しめる人気商品。

「スパイシーBBQワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオン、味のアクセントのピクルスを重ね、コク深く渋みのあるおいしさが特長の「ブルズアイ BBQソース」と唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製旨辛スパイシーソース」のダブルソースで仕上げた、フードトラックでしか味わえない限定メニューとなっている。

またフードトラック限定の特典として「ワッパーチーズ」、「スパイシーBBQワッパー」のいずれかのセットを購入ごとに、フードトラックが出店する各地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」が1枚もらえる。フードトラックでの販売のため、1日300～400セット限定での販売を予定しており、売り切れ次第、販売終了となる。

第2弾の発表は、6月頃を予定しているとのこと。

□バーガーキング フードトラック「KING ON TOUR 2026」特設サイト

「KING ON TOUR 2026」第1弾

日程： 宮崎市 4月24日～4月26日

佐賀市 5月15日～5月17日

山口市 6月5日～6月7日

商品概要

ワッパーチーズ＋「コカ・コーラ」or「コカ・コーラ ゼロ」

価格：1,000円

特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」

スパイシーBBQワッパー＋「コカ・コーラ」or「コカ・コーラ ゼロ」

価格：1,000円

特典：地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」

【注意事項/利用条件】

※多くのお客様にお並びいただいた場合、整理券を配布いたします。整理券の配布の有無、配布時間はお並びいただく人数の状況を見て判断させていただきます。

※整理券の配布を行う場合、【前半11:00～】と【後半15:30～】の2回実施いたします。

※在庫商品分の整理券の配布をもって販売を終了とさせていただきます。予めご了承ください。

※「ワッパー チーズ」「スパイシーBBQワッパー」のいずれかのセットをご購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」を1枚ご提供いたします。

※セットは「コカ・コーラ」または「コカ・コーラ ゼロ」付きとなります。

※単品での注文は承っておりません。

※デリバリー・ピックアップ注文は承っておりません。

※予約販売は承っておりません。

※カスタマイズは承っておりません。（アレルギーなどによる具材抜きは、従来通り承っております。）

※混雑により、提供にお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。

※より多くのお客様にご購入いただけるよう、1会計3セットまでのご購入となります。

※1日300～400セット限定での販売となります。売り切れ次第終了となります。

※会場により販売数が変更になる場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※開催日により、販売時間帯が異なります。

※天候などの状況により、販売を中止する場合がございます。

※キャンペーン変更により予告なく商品設計、価格が変わる場合がございます。

※クーポンやその他の割引サービスはご利用いただけません。

※画像はイメージです。

※Coca-Colaとコカ・コーラはThe Coca-Cola Companyの登録商標です。

購入特典

バーガーキングのフードトラックで「ワッパーチーズ」、「スパイシーBBQワッパー」のいずれかのセットを購入ごとに、地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」が1枚もらえる。

【注意事項】

※数量限定です。無くなり次第終了となります。

※事前のお取り置きは承っておりません。

※画像はイメージです。

バーガーキング フードトラック実施概要

【宮崎会場】

出店場所：宮崎県 宮崎市 イオンモール宮崎 ヒナタテラス（宮崎県宮崎市新別府町江口862-1）

開催日時：4月24日～4月26日 11時～14時/15時30分～18時30分 予定

【佐賀会場】

出店場所：佐賀県 佐賀市 イオンモール佐賀大和（佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535）

開催日時：5月15日～5月17日 11時～14時/15時30分～18時30分 予定

【山口会場】

出店場所：山口県 山口市 維新大晃アリーナ（山口県山口市維新公園4-1-1）

※PJFピックルボール ジャパン オープンin山口での出店となります。

開催日時：6月5日～6月7日 11時～14時/15時30分～18時30分 予定

※開催日時は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

「ワッパー」とは

「ワッパー」は、バーガーキングの看板商品で、一般的なハンバーガーの約1.4倍の大きさの大型バーガー。バーガーキング自慢の直火焼きの100%ビーフパティにフレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜、味のアクセントのピクルスを重ね、トーストしたセサミバンズでサンド。クリーミーなマヨソースとケチャップで仕上げている。直火焼きされた肉のおいしさ、食事としての完成度、満足感が楽しめる。

直火焼きの100%ビーフパティ

バーガーキングは、一般的なバーガーチェーンとは違い、独自のブロイラーを用いてビーフパティを直接、火で焼いて調理する「直火焼き方式（Flame-Grilled）」を採用。余分な油が落ち、必要な肉汁を溜め込んだ、ジューシーでスモーキーなビーフパティに仕上がる。肉のおいしさを存分に楽しめるバーガーキングのこだわりのメニュー。

バーガーキングがアメリカで人気急上昇中の「ピックルボール」を応援！ PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口へ協賛

バーガーキングは、アメリカを中心に爆発的な人気を誇るテニス・バドミントン・卓球の要素を融合したラケットスポーツ「ピックルボール」の日本国内でのさらなる普及および価値向上を目指し、一般財団法人ピックルボール日本連盟（以下、PJF）とのスポンサー契約を継続している。

6月には山口県山口市で開催される「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」へ協賛を決定している。

「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」開催概要

大会名：PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口

日程：6月5日～6月7日

場所：維新大晃アリーナ インドアコート18面

住所：山口県山口市維新公園4丁目1-1

申込期間：5月21日まで（または定員に達するまで）

主催：一般財団法人 ピックルボール日本連盟

□「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」特設サイト