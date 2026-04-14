◇イングランド・プレミアリーグ マンチェスターＵ１―２リーズ（１３日・オールドトラフォード）

リーズの日本代表ＭＦ田中碧が、アウェーのマンチェスターＵ戦に先発出場し、２―１の勝利に貢献した。プレミアリーグでは１６試合ぶりの先発となった田中は、後半２９分までプレー。持ち前の攻撃的なプレーも随所にみせ、ビッグマッチでの強さを発揮した。

リーグ戦では７試合連続の出場なし、という苦境から前節のブレンドフォード戦で８試合ぶり出場を果たした田中。この日は先発のピッチに立つと、前半４５分には鋭い出足をみせて相手陣深くでパスカット。ＧＫを見事なダブルタッチでかわしてゴールに迫ったが、相手ＤＦの好カバーにより得点はならず。それでもチームのバランスを取りつつ、攻撃的な特徴を発揮した。

今季はリーズでレギュラー確保に苦しんだ田中。しかし出場した試合では、チェルシー、リバプールからゴールを奪うなど、強豪相手のビッグマッチで特に存在感を示してきた。日本代表でも２連勝した３月の英国遠征、スコットランド戦、イングランド戦にともに出場。６月の北中米Ｗ杯に向け、調子を上げつつある。