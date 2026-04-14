4児の母・東原亜希、料理教室で作った豪華料理公開「盛り付けがお店みたい」「季節感があって素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントの東原亜希が4月13日、自身のInstagramを更新。料理教室で作った豪華料理を公開し、反響が集まっている。
【写真】43歳4児の母モデル「盛り付けがお店みたい」料理教室で作った豪華料理
東原は「念願のウーウェンさんのお料理教室」とつづり、料理家ウー・ウェンが主宰するクッキングサロンに参加したことを報告。投稿された写真に鶏肉を焼いたものや、季節の桜をあしらった料理など豪華な料理を公開している。東原は「おいしい楽しい楽しい美味しい！最高！目も身も心もお腹もいっぱい やっぱり、食べ物だよね。と、つくづく」と記している。
この投稿には「どれも美味しそう」「盛り付けがお店みたい」「彩りが綺麗」「季節感があって素敵」と話題となっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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【写真】43歳4児の母モデル「盛り付けがお店みたい」料理教室で作った豪華料理
◆東原亜希、料理教室で作った豪華料理公開
東原は「念願のウーウェンさんのお料理教室」とつづり、料理家ウー・ウェンが主宰するクッキングサロンに参加したことを報告。投稿された写真に鶏肉を焼いたものや、季節の桜をあしらった料理など豪華な料理を公開している。東原は「おいしい楽しい楽しい美味しい！最高！目も身も心もお腹もいっぱい やっぱり、食べ物だよね。と、つくづく」と記している。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿には「どれも美味しそう」「盛り付けがお店みたい」「彩りが綺麗」「季節感があって素敵」と話題となっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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