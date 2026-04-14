aespaカリナ、キャミワンピで夜桜鑑賞「透明感爆発」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が4月13日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピースでのお花見姿を披露し、話題となっている。
【写真】紅白出場K-POP美女「透明感爆発」キャミワンピで夜桜鑑賞コーデ
カリナは「美しかった」と韓国語でつづり、写真を投稿。紫の生地に花柄があしらわれたキャミソールワンピースに、ざっくりと編まれたカラフルなニットを合わせ華奢なデコルテや肩のラインが際立つ姿を披露した。また桜の前で自撮りをする様子なども公開している。
この投稿には「桜もカリナも美しい」「スタイル抜群」「デコルテが美しすぎる」「透明感爆発」「女神のよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「透明感爆発」キャミワンピで夜桜鑑賞コーデ
◆aespaカリナ、キャミワンピで夜桜鑑賞
カリナは「美しかった」と韓国語でつづり、写真を投稿。紫の生地に花柄があしらわれたキャミソールワンピースに、ざっくりと編まれたカラフルなニットを合わせ華奢なデコルテや肩のラインが際立つ姿を披露した。また桜の前で自撮りをする様子なども公開している。
◆aespaカリナの投稿に反響
この投稿には「桜もカリナも美しい」「スタイル抜群」「デコルテが美しすぎる」「透明感爆発」「女神のよう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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