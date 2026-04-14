これからの予定【発言・イベント】
17:00 レーン・フィンランド中銀総裁、記者会見
17:50 マン英中銀委員、討論会出席
22:00 IMF世界経済見通し・世界金融安定報告
23:00 グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演
15日1:05 ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席
1:10 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:45 バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）
2:00 バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
6:00 ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席
レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J
※予定は変更されることがあります。
17:50 マン英中銀委員、討論会出席
22:00 IMF世界経済見通し・世界金融安定報告
23:00 グリーン英中銀委員、講演
マクルーフ・アイルランド中銀総裁、講演
レーンECBチーフエコノミスト、講演
15日1:05 ベイリー英中銀総裁、テイラー英中銀委員、討論会出席
1:10 グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
1:45 バーFRB理事、米経済について講演（質疑応答なし）
2:00 バーFRB理事、ボストン・リッチモンド・フィラ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
6:00 ラガルドECB総裁、BWC春季会合出席
レバノン・イスラエル国交正常化協議（ワシントン）
バンス米副大統領「ターニング・ポイント・USA」演説
米主要企業決算
JPモルガン、ウェルズファーゴ、シティ、ブラックロック、J＆J
※予定は変更されることがあります。