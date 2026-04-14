テクニカルポイント　ポンドドル、上昇トレンドを形成

1.3561　一目均衡表・雲（上限）
1.3539　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3518　現値
1.3491　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3454　一目均衡表・雲（下限）
1.3442　100日移動平均
1.3413　200日移動平均
1.3358　10日移動平均
1.3353　一目均衡表・転換線
1.3343　一目均衡表・基準線
1.3341　21日移動平均
1.3224　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3144　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ポンドドルは４月に入ってから上昇トレンドに転じている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は６０．４に上昇しており買いバイアス優勢になっている。足元では一目均衡表の雲に入り込んでおり、上値メドとしては雲上限１．３５６１が注目のポイントになっている。