テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成 テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成

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テクニカルポイント ポンドドル、上昇トレンドを形成



1.3561 一目均衡表・雲（上限）

1.3539 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3518 現値

1.3491 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3454 一目均衡表・雲（下限）

1.3442 100日移動平均

1.3413 200日移動平均

1.3358 10日移動平均

1.3353 一目均衡表・転換線

1.3343 一目均衡表・基準線

1.3341 21日移動平均

1.3224 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3144 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ポンドドルは４月に入ってから上昇トレンドに転じている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現、ＲＳＩ（１４日）は６０．４に上昇しており買いバイアス優勢になっている。足元では一目均衡表の雲に入り込んでおり、上値メドとしては雲上限１．３５６１が注目のポイントになっている。

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