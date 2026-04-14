今月3日に入院のためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」からの休演を公表していた俳優・タレントの小堺一機さんが、所属事務所の公式サイトを通じて、退院したことを報告しました。

【写真を見る】【 小堺一機 】退院を報告 自宅で転倒・骨折に伴う左肺気胸「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開」





公式サイトでは「【小堺一機】退院のご報告」と題して「小堺一機の怪我につきまして、4月13日に退院しましたことをご報告申し上げます」「今後は本人の体調を最優先し、徐々に活動を再開させていただく予定です」と簡潔に報告しました。







また、小堺さん本人も公式サイトにコメントを寄せ「自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました」と報告。









医療従事者の方々への感謝や、ファン・関係者への陳謝を綴りつつ「引き続き“おしゃべり”な小堺一機をどうぞよろしくお願いいたします」と、本格的な回復に向け気持を新たにしている様子です。

【担当：芸能情報ステーション】