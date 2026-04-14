Travis Japan吉澤閑也（30）松倉海斗（28）が、13日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。Kis−My−Ft2の二階堂高嗣とのエピソードを語った。

STARTO ENTERTAINMENTのライブによく招待されるというMEGUMIは「全部コンセプトが違うというか。全く違うんだな、やりたいエンタメ性みたいなものをすごい感じる」と伝え、「（別のグループと）ご飯食べに行ったり、交流とかは？」と質問した。

松倉は「先輩に…Kis−My−Ft2の二階堂君とかにTravis Japan7人でご飯連れて行ってもらったりとか。箱根の方に旅行、『にいに』って呼んでるんですけど、二階堂君のこと。にいにが運転してくれて」と、7人全員を旅行に連れて行ってくれると明かした。

さらに松倉は「箱根行ったりとか。ご飯も結構な頻度でごちそうしていただいたりとか」と話すと、吉澤は「運転も『メンバーだとけがさせたらやばいから俺が責任持つ』って運転してくれたり」と明かした。

さや香新山が「旅行とかでTravis Japanと二階堂さんが…どういう旅行プランになるの？ 外出られないでしょ？なかなかそのメンバーで」と質問。吉澤は「全然出てたよね。箱根…街歩いて」と答えた。

MEGUMIは「8人泊まれる部屋ってある？」と聞くと、吉澤は「大部屋みたいな」と言い、松倉が「座敷に布団敷いて、8人並んで寝てました」と続けた。

新山が「修学旅行みたいな」と言うと、吉澤は「枕投げしたりとか。ドッキリで熱々のタオルを顔にワーみたいなのやったりとか」と説明。新山が「そんなロケみたいなことしてるの？」と驚き、MEGUMIは「カメラ回ってないでしょ？ カメラ回ってないでワーってやるの？ 幼い…かわいいね」と伝えた。