ファーストコーポレーション<1430.T>＝大幅反発。きょう午後１時ごろ、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想の修正を開示した。売上高予想を従来予想の４００億円から３６３億円（前期比１６．０％減）に引き下げたものの、最終利益予想を１７億５０００万円から１８億４０００万円（同１０．２％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は２円増額の４６円（前期実績は４２円）としており、これらを好感した買いが集まっている。売上高は不動産事業における事業用地の販売件数が当初の想定を下回る。一方、利益面は建設事業における工事採算性の改善交渉が奏功するうえ、不動産事業で高利益率案件の成約が積み重なった。なお、６～２月期の売上高は２３９億８９００万円（前年同期比３１．０％減）、最終利益は９億９７００万円（同１６．８％減）だった。



エスケイジャパン<7608.T>＝急伸。同社は１４日正午に２６年２月期の連結決算発表にあわせ、２７年２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比４．７％増の１７０億円、経常利益は同４．１％増の１９億６０００万円を見込む。今期は過去最高益を連続で更新する計画。前期の業績は計画を上振れして着地しており、好感されたようだ。配当予想は中間・期末それぞれ１２円の年間２４円とした。同社は３月１日付で株式２分割を実施している。株式分割後ベースで前期の年間配当は２３円５０銭となり、実質増配を計画する。２６年２月期の売上高は１６２億３２００万円（前の期比２２．３％増）、最終利益は１３億３３００万円（同４３．５％増）となった。クレーンゲームなどへのキャラクター商品数の充実を図り、アミューズメント施設向けの販売が好調に推移した。ファンシーグッズ専門店や量販店などへの販売も伸びた。２７年２月期は商品開発やサービス向上に注力するための体制を強化し、持続的な成長を目指す。



伊澤タオル<365A.T>＝高い。同社は１４日午前１０時１０分、米アマゾンで展開中の自社ブランド「Ｔｏｗｅｌ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ」より、新たに２モデルを発売したと発表。これに反応した買いが入ったようだ。独自技術で毛羽落ちを極限まで抑制し、手入れのしやすさと速乾性を併せ持つ「Ｓｕｐｅｒ Ｌｏｗ ｌｉｎｔ Ｓｅｒｉｅｓ（スーパー・ロー・リント・シリーズ）」と、柔らかさを追求した「Ｓｕｐｅｒ Ｓｏｆｔｎｅｓｓ Ｓｅｒｉｅｓ（スーパー・ソフトネス・シリーズ）」を発売した。ラインアップの拡充により、北米市場でのシェア拡大を図る。



コアコンセプト・テクノロジー<4371.T>＝値幅制限上限の１０５０円で張り付く異彩人気。企業向けにシステム開発及びコンサルティングなどのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援ビジネスを展開する。システムインテグレーターを顧客にＩＴ人材の調達支援でも実績が高い。業績は増収増益基調が続いているが、株主構成にも思惑が浮上している。コンサル専業のシグマクシス・ホールディングス<6088.T>が１３日付で提出した大量保有報告書によると、シグマクシスのＣＣＴ株式保有比率は５．０２％と、新たに５％を超過したことが判明した。保有目的は取引関係強化のためとしており、これに伴いＣＣＴの業容拡大効果に期待する買いを呼び込んだ。



東洋電機製造<6505.T>＝４日ぶり大きく切り返す。２０００円台半ばに切り返す動きをみせている。同社が１３日取引終了後に発表した２６年５月期第３四半期（２５年６月～２６年２月）決算は営業利益が前年同期比４７％増の１８億９５００万円と大幅な伸びを達成した。鉄道事業者の車両投資や車両用製品の機器更新需要などが旺盛となるなか、交通事業が全体を牽引する形で業績を押し上げており、これを評価する買いが集まった。同社株は信用買い残が直近４月３日申し込み現在で７万株と枯れた状態にあることも株式需給面から上値の軽さを意識させているようだ。



ＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>＝物色人気にストップ高。同社は１３日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比８０．６％増の１２億９１００万円、経常損益は１億５００万円の黒字（前年同期は２４００万円の赤字）となった。経常損益の黒字幅は通期計画のレンジの上限である１億円を上回っており、ポジティブ視されたようだ。ポラリファイの連結子会社化の影響が出たほか、オンライン本人確認サービス「ＬＩＱＵＩＤ ｅＫＹＣ」が好調に推移し、収益を押し上げた。



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出所：MINKABU PRESS