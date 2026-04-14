逆転へ強気のバルセロナ…アトレティコ主将MFコケ「そうじゃない方がおかしいだろう」
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦が14日に開催され、スペイン・マドリードのエスタディオ・メトロポリターノではアトレティコ・マドリーとバルセロナが対決する。両チームの監督や選手のコメントをUEFA公式サイトが伝えた。
8日にカンプ・ノウで行われた第1戦は、アウェーのアトレティコが2-0で勝利。大きなアドバンテージを手にし、本拠地にバルセロナを迎え撃つ。
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は「対戦相手のことはよく理解しているし、彼らの強さも認識している。しかし同時に、自分たちの目標――勝ち上がること――もはっきりしている」とコメントしている。
キャプテンのMFコケは「チームメイトのモチベーションは非常に高い。彼ら(バルセロナ)が逆転できると信じているのは当然だ。信じていない方がおかしいだろう。自分たちのスタジアムで、素晴らしい相手と素晴らしい試合をすることにワクワクしている」と意欲を燃やした。
一方、バルセロナのハンジ・フリック監督は「逆転は可能だ。なぜ無理だと言える?」と強気な姿勢を示し、「非常に強いアトレティコと対戦するので、最高のパフォーマンスを発揮する必要がある。チャンスは全てものにしなければならない。前回の対戦では、それが私たちと彼らの差だったからね」と、試合のポイントを語っている。
逆転へのキーマンになるであろうFWラミネ・ヤマルは「もし敗退したとしても、最後まで戦い抜いたと言えるようにすることを約束する。このエンブレムのために全てを捧げる」と宣言。「90分、あるいはそれ以上の試合になるだろう。まだ終わっていない。逆転の可能性は十分にある。僕たちは、そのためにここにいる」と勝利を誓った。
8日にカンプ・ノウで行われた第1戦は、アウェーのアトレティコが2-0で勝利。大きなアドバンテージを手にし、本拠地にバルセロナを迎え撃つ。
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督は「対戦相手のことはよく理解しているし、彼らの強さも認識している。しかし同時に、自分たちの目標――勝ち上がること――もはっきりしている」とコメントしている。
一方、バルセロナのハンジ・フリック監督は「逆転は可能だ。なぜ無理だと言える?」と強気な姿勢を示し、「非常に強いアトレティコと対戦するので、最高のパフォーマンスを発揮する必要がある。チャンスは全てものにしなければならない。前回の対戦では、それが私たちと彼らの差だったからね」と、試合のポイントを語っている。
逆転へのキーマンになるであろうFWラミネ・ヤマルは「もし敗退したとしても、最後まで戦い抜いたと言えるようにすることを約束する。このエンブレムのために全てを捧げる」と宣言。「90分、あるいはそれ以上の試合になるだろう。まだ終わっていない。逆転の可能性は十分にある。僕たちは、そのためにここにいる」と勝利を誓った。