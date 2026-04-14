文教堂グループホールディングス <9978> [東証Ｓ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比77.8％減の800万円に大きく落ち込み、従来予想の2000万円を下回って着地。

通期計画の3500万円に対する進捗率は22.9％にとどまり、さらに5年平均の58.0％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常損益は2700万円の黒字(前年同期は1億1900万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比35.3％減の5500万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の2.4％→2.1％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース