マテリアルグループ <156A> [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比73.9％増の6.7億円に拡大し、従来予想の4.9億円を上回って着地。

通期計画の10.3億円に対する進捗率は64.9％に達し、さらに前年同期の51.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.5％減の3.6億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の3.5億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.5％→16.1％に急上昇した。



株探ニュース