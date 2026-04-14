アクセルスペースホールディングス <402A> [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結最終損益は34.5億円の赤字(前年同期は10.6億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の38.7億円の赤字→40億円の赤字(前期は19.5億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結最終損益も従来予想の16.6億円の赤字→17.8億円の赤字(前年同期は15.6億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



株探ニュース