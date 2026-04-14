俳優の高橋一生が14日、都内でこの日にスタートするテレビ朝日の主演ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」（火曜後9・00）のトークイベントに出席した。富と名声を極めし上層社会を突き進むIT社長が借金まみれの下町商店街の青年に転生する物語。一人二役に挑戦しているが、「会社と明るい商店街、それぞれ作品が違う感覚で撮影できて面白い。ドラマ2作品を縫っている感じ」と楽しんでいる様子だ。

会見途中には共演者の柳沢慎吾が岸本加世子とともにサプライズ登場し、会場を驚かせた。高橋以外の登壇者にも秘密だったが、小日向文世だけは2人の登場を予見していたといい「姿が見えた瞬間、ゾワッとした」と目を丸くした。

柳沢は鈴鹿央士と横田真悠に向けて「若いのはいいね。フレッシュ、フレッシュ！」と絡むなど、いつもの調子。撮影現場でも、高橋から本番直前に「渥美清さんで今のせりふお願いします」などの無茶ぶりにもうまく演じて採用されるなど、芸達者な一面も見せてムードメーカーになっているようだ。

フォトセッションで、岸本から「警察関係者の方がいらっしゃるみたいよ」と振られると、おなじみの警察無線のやりとりのネタをパフォーマンスし「リボーン、今夜9時スタート」としっかり番宣。高橋が最後のあいさつを「終了」とのかけ声で締めくくると、柳沢は「アー」とサイレンを模した声を響かせ「ご覧のようにリボーンのトークイベント終了しました」と十八番「ひとり甲子園」も披露した。

去り際には「リボーン見てその夜はいい夢見ろよ！また会う日まで、あばよ！」と決めぜりふも叫び、最後まで“柳沢劇場”で会場を盛り上げた。