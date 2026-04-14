グループBTS（防弾少年団）の5枚目のアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、公開3週目に米ビルボード（Billboard）のシングルチャート「HOT 100」で5位を記録した。

ビルボードは13日（現地時間）、18日付のチャート予告記事を通じて、BTSの『SWIM』の「HOT 100」順位が前週より3ランク下落したと明らかにした。『SWIM』は公開初週の「HOT 100」チャートで1位、2週目に2位を記録していた。同チャートの1位はエラ・ラングレーの『Choosin’ Texas』が獲得した。ネットフリックスのアニメ『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』は7位を維持した。

「HOT 100」は、毎週米国で最も人気のある楽曲の順位を集計するメインチャートで、ストリーミングデータ、ラジオ放送回数（エアプレイ）、販売量データを総合して順位を決定する。もう一つのメインチャートである「Billboard 200」の場合、アルバム販売量を主な基準とするため、ファンダムの威力で順位を押し上げることができるが、「HOT 100」の1位は、大衆的な注目を集めてはじめて達成可能だ。

一方、『SWIM』のデジタル音源販売量は3週連続で1位を占めた。ダウンロード販売は計2万4000件と集計された。これとともに、アルバム『ARIRANG』は最新（4月18日付）のメインアルバムチャート「Billboard 200」で1位にランクインした。