子どもの頃に大切にしていたおもちゃには、思い入れがあるもの。どうやら、それはわんちゃんも同じようで…？

初めて飼い主さんからプレゼントしてもらったぬいぐるみを、大きくなってからも大事そうにする猫ちゃんの光景が17万再生を超えて話題となっています。

投稿を見た人からは、「『可愛い』って言葉しか思いつかないくらい可愛い♡」「これだけ大切にしてくれたら、さらに愛しく感じちゃいますね」と温かいコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬に『ニンジンのぬいぐるみ』をあげた結果…数ヶ月後→あまりにも愛おしい『大切にしている光景』】

初めてプレゼントしてもらった『ニンジンのぬいぐるみ』

TikTokアカウント『えめちゃん』に投稿された光景が、思わずキュンとしてしまうと絶賛されています。

投稿に映っていたのは、トイプードルのえめちゃんが初めて飼い主さんにぬいぐるみをプレゼントしてもらった日の光景。

飼い主さんはその日、子犬だったえめちゃんにニンジンのぬいぐるみをプレゼントしてあげたそう。飼い主さんからの初めてのプレゼントが嬉しかったのか、えめちゃんは自分と同じくらいの大きさのニンジンのぬいぐるみを前足と後ろ足でしっかりと掴んで、抱きしめていたといいます。

ぬいぐるみの先を口に入れている姿は、まるでニンジンを本当に食べているようで、なんだかほっこりしてしまいます。

数ヶ月経った頃には…

そんな素敵なプレゼントを貰ったえめちゃん。ニンジンのぬいぐるみと一緒にすくすくと育ったえめちゃんは、数ヶ月後にはすっかりニンジンのぬいぐるみがお気に入りになっていたそう。

大事そうに前足でニンジンのぬいぐるみをギュっと抱える姿に、思わずキュン…♡

そんなニンジンのぬいぐるみを大事にしてくれているえめちゃんの姿を見た飼い主さんも、「大切に抱えてくれて嬉しい」と感動。飼い主さんがプレゼントしたニンジンのぬいぐるみが、えめちゃんから飼い主さんへ幸せを届けてくれることとなったのでした。

すっかり相棒になった光景にキュン♡

毎日一緒に過ごしたニンジンのぬいぐるみは、いつしかえめちゃんの大切な相棒になっていたそう。えめちゃんもニンジン使いが巧みになり、足で挟んでみたり、ニンジンの葉の部分に顔を埋めてみたりと、自分なりの楽しみ方をいくつも見つけているご様子。

そんな初めてのプレゼントが宝ものになった光景に、思わず笑顔になってしまう人が続出することとなったのでした。

ニンジンのぬいぐるみを大事そうに抱きしめるえめちゃんの光景には、「初めてのオモチャは一生その子の宝物ですよね」「ニンジンちっちゃくなったな～」「色褪せてきてるニンジンとのツーショットが愛おしい」と、絶賛の声が次々と寄せられることに。

TikTokアカウント『えめちゃん』では、そんなえめちゃんの幸せいっぱいな日々が投稿されています。

えめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「えめちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。