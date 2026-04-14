「同性ながら惚れます」Snow Manと共演の美人俳優、タトゥーショットに反響！ 「本当にメロすぎて辛い」
俳優でモデルの長井短さんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。タトゥーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】長井短のタトゥーショット
ファンからは「全然雰囲気ちがうよねー！？」「どちらも好きすぎる」「同性ながら惚れます」「本当にメロすぎて辛い」「知れば知るほど素敵な女優さんだなぁ」「同じ期間？にSnowMan2人と共演だなんて」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】長井短のタトゥーショット
「全然雰囲気ちがうよねー！？」長井さんは「こっちがゴロモン こっちが谷口楓」と説明し、2枚の写真を投稿。1枚目がドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Amazon Prime Video）、2枚目がドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）のオフショットです。『カラちゃんとシトーさんと、』で演じるゴロモンは花屋で働いており、腕には花柄のタトゥーが入っています。
Snow Manの岩本照さん、宮舘涼太さんと共演『カラちゃんとシトーさんと、』では岩本照さん、『ターミネーターと恋しちゃったら』では宮舘涼太さんと、立て続けにSnow Manのメンバーと共演した長井さん。前者ではミステリアスな花屋、後者ではオタク系漫画編集者という全く異なるタイプの人物をそれぞれ演じています。どちらの作品でも、長井さんの演技に注目したいですね。
(文:堀井 ユウ)