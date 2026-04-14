「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに98店舗（2025年12月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、低糖質ライフをサポートするmatsukiyo LABの人気シリーズ「サステナブルロカボライン」を、糖質オフかつ美容成分を配合した新ブランド「ロカボーティエ」に順次リニューアルする。

ブランド名「ロカボーティエ（LOCABOTIER）」は、「ロカボ（適正糖質）」と「ボーティエ（美）」を組み合わせた造語で、美と健康（健康維持を目的とする）の両立を目指す新感覚のロカボおやつシリーズとしてリニューアルする。





これまで、持続可能なロカボライフを応援すべく、糖質オフを意識しつつ“美味しさの最適点”を追求するというコンセプトで多くの消費者に好評を得てきた「サステナブルロカボライン」の誕生から4年。今回、糖質を抑えるだけではなく美容志向に寄り添い、ビタミンE、ポリフェノール、乳酸菌などの美容成分を配合した新ブランドへとリニューアルした。新ブランドは、全粒粉や大粒のナッツといった厳選素材を使用し、糖質を抑えながらも満足感のある味わいを実現。さらにパッケージにはマット調の素材と彩り豊かなデザインを採用し、上質感と手に取りたくなるような親しみやすさを追求した。

matsukiyo LAB ロカボーティエの特長は、糖質オフでも満足できる“美味しさの最適点”を追求した。焼き菓子・チョコナッツそれぞれの素材に合わせた製法で、食感や香ばしさなど満足感のある味わいを実現している。また、美容成分配合で、美と健康を両立した。ビタミンE、ポリフェノール、乳酸菌などの美容成分配合で、罪悪感の少ないおやつ習慣をサポートする。

さらに、上質感と親しみやすさを両立したパッケージへ刷新した。ナチュラルな印象のパッケージデザインから、マット調のパッケージ素材を採用し、シリーズ全体の統一感や視認性にもこだわったデザインになっている。

［小売価格］213円〜2138円（税込）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com