14日の天気は、西日本で雨の範囲が広がりました。これまでの1日の天気を振り返ります。

■西から雨エリア拡大中

14日(火)の昼過ぎ現在、九州や四国の広い範囲と中国地方の一部で雨が降っています。鹿児島県の小宝島では午後2時20分までの1時間に12.5ミリのやや強い雨を観測するなど、九州では広く本降りの雨となっています。雨雲はゆっくりと東へと進んでいて、このあと夜には近畿でも雨が降り出す見込みです。また、関東甲信や東海でも、夕方以降は内陸や山沿いを中心に、にわか雨がありそうです。

■東北や北陸はお花見日和に

14日(火)は北日本と北陸でよく晴れました。気象台の観測する桜は青森まで開花、秋田や盛岡まで満開となっていますが、東北や北陸では桜が見頃となっている所が多く、14日(火)は絶好のお花見日和となりました。

なお今週末には、いよいよ桜前線が北海道に上陸しそうです。札幌では19日(日)に開花、23日(木)に満開となる予想です。

■近畿〜関東は季節先取りの暖かさ

近畿〜関東は雲が多いながら日差しが届き、大阪で25.8℃を観測するなど、各地で季節先取りの暖かさとなりました。

【14日の最高気温（）内は季節感】（午後3時まで）

盛岡 19.6℃（5月中旬）

長野 25.5℃（6月上旬）今年最高

甲府 26.7℃（5月下旬）

東京 24.6℃（5月下旬）

名古屋 24.6℃（5月中旬）今年最高

福井 22.5℃（5月中旬）

大阪 25.8℃（5月下旬）今年最高

■大型で猛烈な勢力の台風4号はサイパンを直撃へ

14日(火)12時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島周辺を北西方向に進んでいます。

台風はこの先も北上を続ける予想で、14日(火)夜にもサイパンを直撃しそうです。その後は、進路を次第に北寄りから北東に変えて、週末は小笠原諸島の南東の海上を進む予想です。小笠原諸島では週後半から高波や強風など影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。