オエノングループの合同酒精は、甲類焼酎「GODO KAMIYA」を4月14日から発売する。

「GODO KAMIYA」は、北海道産原料にこだわり、同社旭川工場で製造した甲類焼酎。北海道産のミズナラ樽で貯蔵した樽貯蔵原酒を15％ブレンドすることで、香り豊かなコク深いあじわいに仕上げた。仕込み水には、低い硬度の軟水でまろやかな味わいが特長の、大雪山系を望む旭川で汲み上げた清冽な水を使用している。

商品名は、浅草「神谷バー」の創業者で、同社創業者でもある北海道旭川市で民間初のアルコール製造を開始した神谷傳兵衛（かみやでんべえ）からとっており、北海道に根ざした企業として100年以上蒸留技術を磨いてきた、歴史と誇りを表している。また、同商品は酒質とラベルデザインについて浅草「神谷バー」監修のもと開発した。

「神谷バー」は、浅草1丁目1番1号に立地する明治13年（1880年）に神谷傳兵衛によって開業された日本初のバー。太宰治をはじめ多くの文豪にも愛され、現在も浅草の象徴として140年以上営業を続けている。地元の人々はもちろん、観光地としても世界中の人々が訪れる銘店となっている。

ラベルには、落ち着いたネイビーに映える金色のロゴ、北海道のシルエットや旭川工場の歴史、赤い封蝋風の「神谷バー」監修マークをデザインし、北海道へのこだわりや、特別感のある焼酎であることを訴求している。

浅草「神谷バー」を開業し、合同酒精創業以前より日本のアルコール製造の礎を築いた神谷傳兵衛の、歴史と北海道原料へのこだわりが詰まった「GODO KAMIYA」で、いつもの晩酌にワンランク上の焼酎を楽しんでほしい考え。

［小売価格］870円（税別）

［発売日］4月14日（火）

オエノングループ＝https://www.oenon.jp