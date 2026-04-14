ウェルスナビと第一生命は、ウェルスナビの資産運用サービスを利用している契約者を対象とした団体保険「ウェルス定期保険」の取り扱いを開始した。日本で初めて（第一生命調べ（3月1日時点））、投資一任サービスの利用者を対象とした死亡保障の団体保険を提供する。





「ウェルス定期保険」は、ウェルスナビの契約者限定のネットで申し込みが完結する団体定期保険。日本の投資一任サービスで最多（日本投資顧問業協会（4月1日以降 資産運用業協会）「契約資産状況（最新版）（2025年12月末現在）」からラップ業務（投資一任契約）の運用者数を比較 ウェルスナビ調べ（3月時点））の46万人超（2025年12月31日時点の運用者数。「運用者」とは1円以上の預かり資産がある契約者を指す）が利用するウェルスナビのサービス基盤と団体保険のスキームを掛け合わせることで、手頃な保険料で死亡保障を確保できる。

団体保険とは、企業の従業員など、特定の「団体」に所属する人を対象とした福利厚生制度の一環として導入されることが多い保険。今回、ウェルスナビの契約者をひとつの「団体」と位置づけることで、ウェルスナビを利用している契約者にも、団体保険ならではのメリットを活かした保険商品を提供できるようになった。

なお、「ウェルス定期保険」の申し込みには、ウェルスナビの資産運用サービスの口座開設（投資一任サービスの利用開始）が必要となる。

働く世代にとって、資産運用による「将来の備え」と、生命保険による「万が一の備え」の両立は不可欠であり重要な課題となる。生命保険の普及率は約9割（生命保険文化センター「2024（令和6）年度 生命保険に関する全国実態調査」から）と高水準にある一方で、死亡保険の必要保障額に対する生命保険の加入額は約5割（生命保険文化センター「2025（令和7）年度 生活保障に関する調査＜速報版＞」から）に留まり、必要保障額を十分に確保できていない傾向がある。また、将来の生活資金や老後資金への備えとして、働く世代にとって資産運用の重要性が一段と高まっている。

こうした状況を背景に、1902年の創業以来生活者の安心を支え続ける第一生命と、働く世代を中心に46万人超の生活者に利用されているウェルスナビは、両社の強みを掛け合わせ、「生命保険」と「資産運用」のシナジーを創出する「ウェルス定期保険」の取り扱いを開始した。

「ウェルス定期保険」は、働く世代が必要な保障を確保しながら、保険料の負担を抑えやすい団体定期保険。保険料を抑えて生まれた余裕資金を資産運用にまわすことで、将来に向けた資産形成のスピードを加速させることが期待できる。

ウェルスナビと第一生命は、「ウェルス定期保険」の提供を通じて、日本の働く世代に「万が一の備え」と「将来の備え」を同時に実現する合理的な選択肢の1つとして広めるとともに、これからも一人ひとりの安心で豊かな暮らしに貢献していく考え。

「ウェルス定期保険」は、団体保険ならではの仕組みを活かし、手頃な保険料で保障を確保できる。ウェルスナビが保険契約者として事務手続きを担うとともに、46万人を超える生活者に利用されているサービス基盤を活用することで、運営にかかるコストを抑え、手頃な保険料を実現する。また、「ウェルス定期保険」は、一定期間にわたって死亡保障を備える定期型の保険。「子どもが独立するまで」「定年退職まで」など、ライフステージに応じて必要な保障を必要な期間だけ確保することで、保険料負担を軽減することが期待できる。

申し込み手続きは最短5分、オンラインで完結する。専門の知識がなくても、仕事や子育てで時間がなくても、スキマ時間に、スマホひとつで申し込みできる。

個人で保険に加入する場合、詳しい健康状態の申告や医師の診査が求められることも多いが、「ウェルス定期保険」は簡単な告知のみで、医師の診査は不要とのこと（告知内容によって加入できない場合がある）。手続きの負担を抑え、スムーズに加入できる。また、1年更新の保険のため、年齢や家族構成、金融資産、ライフステージの変化に合わせて、保障額を手軽に見直しやすいメリットがある。

必要な保障だけをシンプルに備える「引き算の発想」で保険料を合理的に抑え、浮いたお金を資産運用にまわすことで、将来への備えをより一層充実させることができる。

「いまの保険を見直すと、将来どのくらいの資産を築けそうか」といった、保険と資産運用の垣根を越えた相談が無料で受けられるのは、ウェルスナビと第一生命のパートナーシップによる大きな強みのひとつになっている。

ウェルスナビは、お金に関する悩みや不安を、ワンストップで解消できる特別な体験を提供し、働く世代の「万が一の備え」と「将来の備え」をトータルでサポートする。

ウェルスナビ＝https://corp.wealthnavi.com

第一生命＝https://www.dai-ichi-life.co.jp