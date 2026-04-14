ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を4月20日から発売する。

「デミタス」は、1992年の発売以来、コーヒー本来のおいしさを追求し続けるダイドーブレンドのプレミアムラインとして、多くの消費者に支持されてきた。

同社調査の結果、缶コーヒーを飲用している消費者は、「しっかりとしたコーヒー感」「コク」「香り」を重視する傾向があることがわかった。そこで、そうしたニーズに応えるべく、「デミタス」シリーズの新たな選択肢として「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」を発売し、さらなる市場の活性化を図っていく。

「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」は、2種類の焙煎機を使用することで、深煎りコーヒーの香ばしさと、苦みや甘みを余韻まで感じてもらえる味わいに仕上げた。

疲れたときやリラックスしたいときに、深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯をぜひ楽しんでほしいという。

「ダイドーブレンド デミタスアロマ微糖」は、深煎りコーヒーの香ばしさと、苦み・甘みを余韻まで感じられる味わいとのこと。深煎りコーヒーの風味とミルクの味わいが織りなす、飲みごたえのあるコク深い一杯になっている。

［小売価格］160円（税別）

［発売日］4月20日（月）

ダイドードリンコ＝https://www.dydo.co.jp