フリーアナウンサーの中川安奈さんが4月13日、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニングの様子を収めた動画を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】美ボディライン披露「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です」トレーニング風景を公開



中川さんは「フリーアナウンサーになってから始めたパーソナルトレーニングも2年目に突入です」と投稿。





動画では、ネイビーのトップスに黒いレギンス姿の中川さんが、ジムで様々なパーソナルトレーニングに取り組む姿が収められています。





まずはマットの上で、ストレッチや体幹を鍛えるトレーニングを十分にこなしていきます。





さらにマシンを使って、背中や肩周り、足腰など体全体を鍛える多彩なメニューをこなしていく様子が映し出されています。





中川さんは「体を動かすと頭もシャキッとしますね！」と、トレーニングの充実ぶりについて綴っています。





そして「夏に向けてさらに引き締めていきたい」と、シーズンを見据えてさらなる体づくりに意欲を示しました。





この投稿を見た人たちからは「鍛えられた身体」「結構キツそうですね〜」「きれいなボディラインですね」「スタイル維持には努力の賜物ですね」といった反響が寄せられています。





【担当：芸能情報ステーション】