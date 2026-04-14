女優・上戸彩（４０）のナチュラルな可愛さに、フォロワーくぎ付けになった。

声優の森川智之のインスタグラムに登場した上戸。森川は１４日までの投稿で「東京ディズニーシー２５周年『スパークリングジュビリー』プレビューナイトにご招待いただきました♪上戸彩ちゃんも一緒に♪これからも冒険とイマジネーションの海を楽しみましょうね♪」とつづった。２人は映画「ズートピア２」（ジャレド・ブッシュ監督、バイロン・ハワード監督）でともに声優を務めている。

１２日に行われた「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイト」は、２５周年の東京ディズニーシーを一足早く体験するイベントで、お笑いコンビ・サンドウィッチマンやタレントの丸山桂里奈＆本並健治夫婦ら多くの芸能人が招待され参加したことを報告している。

森川も上戸もプライベートで訪れたようで、上戸は黒っぽいジャケット姿でニッコリ。薄めの化粧にナチュラルヘアも素敵。フォロワーは「上戸さんとの仲の良さも伝わってきますね」「いいねを１０万くらい押したい」「わあ。御二人共、ディズニーにいるなんて、見たかったあ」とほっこりしていた。