

903条証明書は「事実上の相続放棄」と呼ばれますが、法的効果は異なります （c）Getty Images

いわゆる「民法903条の証明書」とは、相続人が自らの相続分がないことを認める書面です。遺産分割の場面で利用されることが多く、形式上は相続放棄とは異なります。そのため、内容を十分に理解しないまま署名すると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。相続放棄と民法903条証明書の違いや利用するメリット、注意点について制度の仕組みを整理しながら解説します。

1. 903条証明書（相続の特別受益証明書）とは

相続分なきことの証明書（903条証明書）は、遺産分割で用いられる証明書です。ここでは、証明書の意味や利用される場面、事実上の相続放棄と呼ばれる理由について整理します。

1-1. 「相続分がない」ことの証明書

民法903条の証明書とは、相続人が自分には相続分がないことを認める書面のことです。遺産分割の場面で提出される書面で、特定の相続人がすでに十分な財産を受け取っている場合などに利用されます。

たとえば、生前贈与などの特別受益を受けた相続人がいる場合、その分を考慮して相続分が計算されます。この考え方を前提に、相続分を主張しないことを確認するのが903条証明書です。

1-2. 特別受益証明書が利用されるケース

特別受益証明書（903条証明書）は、次のような場合に利用されます。

住宅購入資金の援助を受けていた場合

事業資金や開業資金の提供を受けていた場合

婚姻や養子縁組の際にまとまった贈与を受けていた場合

遺産の大部分を特定の相続人に承継させたい場合

もっとも、実際にどの程度が特別受益に当たるかは個別事情によって異なります。当事者間の認識が一致していない場合には、後に紛争となる可能性もあるため、内容を十分に確認したうえで判断しましょう。

1-3. なぜ「事実上の相続放棄」と呼ばれるのか？

903条証明書は当事者間で作成される私的な書面にとどまり、家庭裁判所の手続きを経るものではありません。

しかし、この証明書により遺産分割における取り分をゼロとする整理が可能になるため、結果として相続財産を受け取らない点で、相続放棄に近い状態になります。このような実務上の扱いから、903条証明書は事実上の相続放棄と表現されます。

【関連】

2. 903条証明書と相続放棄の違いとは？

903条証明書と相続放棄は、いずれも相続分を受け取らない点で共通していますが、法的な仕組みや効果は大きく異なります。ここでは、手続きの方法や借金への影響、期間制限の有無など、重要な違いを整理します。

2-1. 家裁での申立てか当事者間の署名のみか

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述を行い、受理されることで効力が生じます。裁判所の手続きを経る点が大きな特徴です。これに対し、903条証明書は相続人同士で作成する私的な書面です。家庭裁判所の関与はなく、署名・押印によって成立します。

この違いにより、相続放棄は公的に効力が認められる制度であるのに対し、903条証明書はあくまで遺産分割の取り扱いを整理するための合意書という位置づけです。

2-2. 支払い義務が完全に免除されるか否か

相続放棄が受理されると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため、被相続人に借金があった場合でも、原則として支払い義務を負いません。一方、903条証明書は相続人としての地位そのものを失うわけではないため、債権者から見ると相続人のままです。

結果、被相続人に借金がある場合には、債権者から請求を受ける可能性があります。借金の支払い義務を確実に免れるためには、家庭裁判所での相続放棄の手続きが必要になります。

2-3. 厳格な「3カ月ルール」があるかどうか

相続放棄には、原則として自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内という熟慮期間があります。この期間内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

これに対し、903条証明書には相続放棄のような3カ月の期限は設けられていません。しかし、相続開始から10年を経過すると原則として特別受益の主張ができなくなるため、作成時期には注意が必要です。

もっとも、3カ月を過ぎて相続放棄ができなくなった場合の代替手段として、903条証明書によって借金の支払いを免れることはできません。

2-4. 次の順位の親族へ相続権が移るかどうか

相続放棄が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、同順位の他の相続人や、場合によっては次順位の親族へ相続権が移ります。これに対し、903条証明書は相続人としての地位を失うものではありません。相続人のまま、遺産分割における取り分をゼロとするにとどまります。

そのため、903条証明書によって次順位の親族に相続権が移ることはありません。この点は、他の親族を新たに巻き込む可能性がある相続放棄との大きな違いといえます。

3. 特別受益証明書を利用するメリット

特別受益証明書は、法的な相続放棄とは異なるものの、遺産分割の手続きを円滑に進める手段として利用されることがあります。ここでは、実務上どのような利点があるのかを整理します。

3-1.遺産分割協議への参加（署名・押印）が不要になる

特別受益証明書を提出すると、相続分を主張しない意思が明確になるため、その相続人を実質的に対象から外した形で遺産分割の手続きを進められる場合があります。

通常、遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員の合意が必要となり、遺産目録を整えたうえで全員が署名・押印しなければなりません。相続人が多い場合には、書類の取りまとめに時間と労力を要します。

これに対し、特別受益証明書は自分一人の署名・押印で作成できます。手続きの簡便さという点では、実務上の利点といえます。

3-2. 不動産の名義変更（相続登記）を簡略化できる

相続登記では、原則としてすべての相続人の関与が必要となります。しかし、特別受益証明書によって相続分がないことが明確になれば、その相続人を実質的に手続きの対象から外すことができます。

その結果、この書面1通を提出するだけで、手続きを円滑に進められる場合があります。相続人が多い事案や、連絡調整が難しい場合には、負担を軽減できる点が利点といえます。

【関連】

3-3. 裁判所を通さず親族間だけで迅速に完結できる

特別受益証明書は、家庭裁判所の手続きを経る必要がありません。当事者間で合意し、書面を作成すれば足りるため、手続きを比較的迅速に進めることができます。

相続放棄のように裁判所へ申述する形式ではないため、心理的な負担が小さいと感じられます。法事などで親族が集まった機会に話し合いを行い、その場で書面を取り交わすことが可能な点も実務上の利便性といえます。

4. 特別受益証明書を利用するデメリット・注意点

特別受益証明書は手続きを簡略化できる一方で、法的な相続放棄とは異なるため注意すべき点もあります。ここでは、実務上問題となりやすい点を整理します。

4-1. 債権者からの督促を法的に拒否できない

特別受益証明書は、遺産分割における取り分をゼロとする確認書にすぎません。相続人としての地位を失うものではないため、被相続人に借金があった場合、債権者からの請求を拒否できるわけではありません。

加えて、親族間で相続分はいらないと合意していても、その合意は銀行などの第三者に対して当然に対抗（主張）できるものではありません。

そのため、借金の有無を確認しないまま署名すると、遺産を受け取らない一方で債務だけを負う結果となる可能性があります。

4-2. 後から「無理やり書かされた」とトラブルになるリスク

特別受益証明書は私的な合意書であるため、作成過程や内容に問題があると後に紛争になることがあります。たとえば、内容を十分に説明されないまま署名した場合や、心理的な圧力のもとで作成した場合に、自由な意思によるものではないと主張される場合です。

さらに、実際には特別受益に当たる事実がないにもかかわらず、相続分はないとする証明書を作成した場合には、その有効性自体が争われる可能性があります。

その結果、証明書の効力が否定され、遺産分割をやり直すことになる場合もあります。

4-3. 一度提出すると原則撤回は困難

特別受益証明書は、いったん提出され、遺産分割や登記手続きが進んだ後に、簡単に撤回できるものではありません。たとえば、内容を十分に理解していなかった、やはり相続分を請求したいと考え直しても、他の相続人がそれを前提に手続きを進めている場合には、やり直しが難しくなります。

無効や取消しが認められる可能性はありますが、そのためには意思表示に重大な問題があったことを立証する必要があります。

5. 特別受益証明書の作成に必要なものとは？

特別受益証明書には法定の書式はありませんが、主に次のような書類や情報が必要とされます。

被相続人および作成者の氏名を記載した証明書本体

市町村で発行された印鑑登録証明書

証明書に押印するための実印

証明書には、被相続人の氏名や死亡日、作成者が相続人であることを前提に相続分を主張しない旨を明確に記載します。あわせて実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することで、本人の意思に基づく書面であることを示します。

6. 相続問題を専門家に依頼するメリット

特別受益証明書は当事者間で作成できますが、相続財産や債務の状況を十分に確認しないまま進めると、後に紛争が生じる可能性があります。ここでは、相続問題を弁護士に依頼することでどのような点を整理できるのかを解説します。

6-1. 借金の有無を調査し最適な放棄方法を判断できる

相続では、財産だけでなく借金などの債務も引き継ぐ可能性があります。特別受益証明書を作成しても、債務の承継を免れることはできません。

弁護士に依頼すれば、金融機関への照会や資料の確認を通じて、債務の有無や金額を把握したうえで判断できます。その結果、903条証明書で足りるのか、それとも家庭裁判所で相続放棄をすべきかを比較検討することが可能になります。

制度の違いを踏まえて選択することが、後の負担を避けるための重要な判断となります。

6-2. 後々の紛争を予防する正確な書面が作成できる

特別受益証明書は私的な合意書であるため、内容や作成経緯に問題があると、後に無効が主張される可能性があります。実務では、たとえば次のような争いが生じることがあります。

文言が不明確であるとして効力が争われる

「言った言わない」と事実関係が対立する

心理的圧力のもとで作成したとして「無理やり書かされた」と主張される

このような問題が生じると、証明書の有効性が争われ、遺産分割そのものをやり直す事態に発展する可能性もあります。

弁護士が関与すれば、事実関係を整理し、法的に不備のない形で書面を作成できます。その結果、後日の紛争や遺産分割のやり直しを防ぐことにつながります。

7. 903条証明書（特別受益証明書）に関するよくある質問

Q. 特別受益証明書にハンコを押したら、1円も相続できなくなる？

特別受益証明書に署名・押印すると、通常は遺産分割における取り分を主張できなくなります。もっとも、あくまで遺産分割における取り分をゼロとする内容であり、相続放棄とは法的効果が異なります。

Q. 証明書を出した後に借金が発覚した場合、払わなくて済む？

特別受益証明書を提出しても、被相続人の借金の支払い義務が当然に免除されるわけではありません。

Q. 内容を確認させてもらえない書類に署名しても良い？

内容を十分に確認できない書類に、安易に署名・押印することは避けるべきです。特別受益証明書はいったん作成すると後から撤回することが難しくなります。

Q. 生命保険金を受け取った場合も、特別受益として計算される？

生命保険金は、原則として受取人固有の財産と考えられており、遺産そのものには含まれないとされています。

8. まとめ 903条証明書は事実上の相続放棄と呼ばれるが、債務の免除などの法的効果は生じない

903条証明書は、相続人が遺産分割における取り分を主張しないことを確認する書面であり、家庭裁判所で行う相続放棄とは法的な仕組みが異なります。

903条証明書は遺産分割上の取り扱いを整理するものであり、借金の支払い義務が当然に免除されるわけではありません。そのため、証明書に署名する前には、相続財産や債務の状況を確認し、どの制度を選択するのが適切か慎重に判断することが重要です。

相続では財産だけでなく債務の有無や相続人間の合意内容が問題となることもあるため、判断に迷う場合には専門家に相談し、状況に応じた対応を検討することも一つの方法です。

（記事は2026年4月1日時点の情報に基づいています）