三村マサカズ、超大御所の名前を忘れる大ピンチ「目を見て…」 MC番組での“対処法”も
お笑いコンビ・さまぁ〜ずの三村マサカズが、13日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『キョコロヒー』（深0：15）に出演。MC番組での“ピンチ”を打ち明けた。
【写真】三村マサカズが思わず名前が出てこなかった超大御所
三村が、ピンチとして挙げたのが「ゲストの名前を忘れる」で「ちょっと、ゲストが多い時かな。4〜5人？少ないでしょう（笑）？」と切り出した。「で、中盤。『コイツ、誰だっけ？』（となる）」とぶっちゃけて、笑いを誘った。
三村は続けて「例えば、アンタッチャブルの柴田。最初のうちは『アンタッチャブルの柴田』って呼んでいるんだけど、最終的には『何の何だっけ』となって、アンタッチャブルも忘れて、柴田も忘れるから（笑）。（ゲストの名前を忘れたら）しばらくその人を振らなくなって、最終的には『はい、キミ！』ってなる」と明かした。
大物ゲストの名前を忘れてしまったことがあるようで、三村は「昔、中尾彬さんを忘れたことがある。超大御所じゃない？（忘れた時は）『あなた』も『君』も言えないから、目を見て『なんですか？』って言ってた」と回顧。「それ以来かな。自分がMCで名前を呼ぶ番組は（ゲストが）少なくても書いてもらったり。VTR見る番組だと、そのゲストを画面の下にひらがな振って、やってもらったり…」と続けると、ヒコロヒーもたまらず「ちょっと待ってください。三村さん、そんなおじいちゃんでした（笑）？」とツッコミを入れていた。
【写真】三村マサカズが思わず名前が出てこなかった超大御所
三村が、ピンチとして挙げたのが「ゲストの名前を忘れる」で「ちょっと、ゲストが多い時かな。4〜5人？少ないでしょう（笑）？」と切り出した。「で、中盤。『コイツ、誰だっけ？』（となる）」とぶっちゃけて、笑いを誘った。
大物ゲストの名前を忘れてしまったことがあるようで、三村は「昔、中尾彬さんを忘れたことがある。超大御所じゃない？（忘れた時は）『あなた』も『君』も言えないから、目を見て『なんですか？』って言ってた」と回顧。「それ以来かな。自分がMCで名前を呼ぶ番組は（ゲストが）少なくても書いてもらったり。VTR見る番組だと、そのゲストを画面の下にひらがな振って、やってもらったり…」と続けると、ヒコロヒーもたまらず「ちょっと待ってください。三村さん、そんなおじいちゃんでした（笑）？」とツッコミを入れていた。