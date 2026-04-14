京都府南丹市立園部小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の行方不明の捜索で、市内で１３日に見つかった子どもとみられる遺体は、覆われたり埋められたりするなどの隠された形跡がなかったことが府警への取材でわかった。

フリース内に着ていたトレーナーが、安達君の服と同じデザインだったことも判明した。府警は、遺体が安達君の可能性が高いとみて、１４日に遺体を司法解剖し、死因や身元の確認を急ぐ。

府警や近隣住民によると、遺体が見つかったのは同小から南約２キロで、民家や田畑が点在する地域。里山の麓で、農道から少し入った付近という。農道までは、同小や安達君の自宅から車道でつながっている。農道には車でも入れるが、外部の人が普段訪れるような場所ではないという。

地域住民によると、雑木林は高さ約１メートルまで草木が生い茂っている。近くの男性（６１）は１３日夜、取材に「山林や林道は地元の人間以外は知らない場所。普段は平穏な地域なので、ただ驚きだ」と話した。

現場付近の竹やぶを所有する男性（８８）によると、１３日午前９時半頃に農道で犬の散歩をしたが、変わった様子はなかったという。近くの水田で作業していた午後４時４５分頃、警察が来て規制線を張り始め、同５時過ぎには捜査員とみられる５、６人がブルーシートを持って農道の奥に入っていった。捜査員からは「山中の池を調べる」と聞き、遺体の発見は報道で知ったという。

現場付近では１４日朝、山林への道に規制線が張られ、府警の捜査車両が約１０台止まっていた。規制線の奥では、ヘアキャップやマスクを身につけた捜査員が周辺を調べる姿が見られた。１３日は夜間の捜査を余儀なくされたこともあり、捜査を本格化しているとみられる。

府警によると、遺体の年齢や性別は不明だが、小柄で成人ではなく、子どもとみられる。地面にあおむけで倒れており、濃紺のフリースとベージュの長ズボンを着用していた。フリース内のトレーナーは灰色で、「８４」という数字が書かれていた。安達君が不明時に着ていたトレーナーと同じデザインという。靴は履いていなかったが、安達君のスニーカーに似た黒い靴が、遺体発見場所の南西約４キロの山中で１２日に見つかった。

捜査関係者によると、着衣のサイズから、体形はやせ形とみられる。安達君もやせ形だったという。

府警や同小への家族の説明では、安達君は３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。同小は１４日、臨時休校とした。