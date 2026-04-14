ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より、SNDL開発の3Dアクションゲーム『HOLO-KINGDOM』のSteamストアが公開され、無料体験版の配信が開始された。

【画像あり】パリィや回避を駆使して戦え！ 『HOLO-KINGDOM』プレイ画面

『HOLO-KINGDOM』は、ホロライブ3期生の「兎田ぺこら」「不知火フレア」「白銀ノエル」「宝鐘マリン」の4名のいずれかを操作し、敵と戦いながらステージのクリアを目指す3Dアクションゲームだ。タレントに応じた武器やスキルが用意されており、パリィや回避を駆使して戦闘を進めていく。

あわせて配信が始まった無料体験版では、「宝鐘マリン」を操作キャラクターとしてプレイ可能だ。スキル、パリィ、回避などの基本的な戦闘操作を体験できるほか、物語の序章部分が収録されている。

本作の舞台は、超人的な力を持つ「ホロメン」たちの守護により平和が保たれる世界。謎の敵による突然の襲撃を受けた王国が最大の危機を迎えるなか、最後の希望であるルーナ姫を守るために戦士が立ち上がるというストーリーが描かれる。

対応言語は日本語・英語・中国語（簡体字）。発売日および価格は未定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）