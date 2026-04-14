『アイドリッシュセブン』の10周年を記念した新商品が4月18日に発売されることが発表された。あわせて、全国アニメイトおよびアニメイト通販にて「『アイドリッシュセブン』10th Anniversary Fes.フェア」が同日より開催される。

【画像あり】10周年記念グッズラインナップ

新商品には、種村有菜と深川可純による撮り下ろし10周年記念ビジュアルを使用した「クリアファイル」（全8種／各440円）や「ミニガーランドコレクション」（A・B各全16種／1パック各1,100円）がラインナップ。

さらに、Rainbow Cityビジュアルを使用した「アクリルスタンド」（16種／各1,980円）や「キャラバッジコレクション」（全16種／1パック440円）なども展開される。このほかにも多数の新商品が発売予定となっている。

同日から5月10日まで開催されるフェアでは、期間中に『アイドリッシュセブン』関連グッズを購入・予約内金1,100円（税込）ごと、または書籍・オーディオ・ビジュアル商品を購入・予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点ごとに、特典「フェスチケ風カード（全16種）」が1枚配布される。

さらに、関連グッズ・書籍・オーディオ・ビジュアル商品の購入・予約内金が7,700円（税込）以上の場合、特典「10周年記念ビジュアルカード（全1種／8枚入り）」が1セットプレゼントされる。

なお、フェスチケ風カードは絵柄を選ぶことはできない。

（文＝リアルサウンドテック編集部）