腰痛のためツアー欠場が続く脇元華がパッティングの練習を公開 「今できることに全力で取り組んでいます！」
脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。パッティングの練習に励む姿を動画で投稿した。
【動画】ツアー復帰に向けて、パッティングの練習に励む脇元華
昨年の脇元は最終盤の「伊藤園レディス」で、プロ8年目にして悲願の初優勝を飾っている。しかし腰痛に悩まされてきたシーズンでもあった。そこで年末には椎間板ヘルニアの手術を受けた事をSNSで明かしていた。年が明けて、今年のオフシーズンにはプロ野球選手の自主トレに参加するなど、順調な回復ぶりを見せていた。しかし開幕直前にトーナメント特別保障制度の適用を申請。当初は地元・宮崎で開催される「アクサレディス」からの復帰が見込まれていたが、未だにツアー復帰は叶っていない。脇元をサポートするスタッフは「試合に出られないもどかしさはありますが、この時間は次へのパワーを蓄えるための大切な準備期間！」と前向きに捉えていた。動画ではパターの練習に取り組む姿が収められていた。左手だけで打ってみたり、両手で打ったり、スライスラインもきれいに真ん中からカップインを決めている。ロングパットの距離感をつかむ練習もすると、最後は固定カメラから歩み去っていく際に、ピースだけを画面に残す茶目っ気も見せていた。投稿を見たファンは「心配してました」「しっかり治してね！」「元気な姿を見せてくれるのを待ってます」など、ツアーへの復帰を心待ちにしていた。また「え、ちょっと待って！ まさかそこは自宅のお庭ですか？」との質問も寄せられていた。スタッフは「パター練習など、今できることに全力で取り組んでいます！」「最高の状態で早く試合に復帰できるように今頑張ります」と脇元の気持ちを代弁して投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「やってやる！」 国内女子ツアーに今季初参戦した渋野日向子、巻き返しに向けて力強く決意表明
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ、アメリカの大絶景で大はしゃぎも…母はヒヤヒヤ 300m超の崖で撮影に「足がすくむ」
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
【動画】ツアー復帰に向けて、パッティングの練習に励む脇元華
昨年の脇元は最終盤の「伊藤園レディス」で、プロ8年目にして悲願の初優勝を飾っている。しかし腰痛に悩まされてきたシーズンでもあった。そこで年末には椎間板ヘルニアの手術を受けた事をSNSで明かしていた。年が明けて、今年のオフシーズンにはプロ野球選手の自主トレに参加するなど、順調な回復ぶりを見せていた。しかし開幕直前にトーナメント特別保障制度の適用を申請。当初は地元・宮崎で開催される「アクサレディス」からの復帰が見込まれていたが、未だにツアー復帰は叶っていない。脇元をサポートするスタッフは「試合に出られないもどかしさはありますが、この時間は次へのパワーを蓄えるための大切な準備期間！」と前向きに捉えていた。動画ではパターの練習に取り組む姿が収められていた。左手だけで打ってみたり、両手で打ったり、スライスラインもきれいに真ん中からカップインを決めている。ロングパットの距離感をつかむ練習もすると、最後は固定カメラから歩み去っていく際に、ピースだけを画面に残す茶目っ気も見せていた。投稿を見たファンは「心配してました」「しっかり治してね！」「元気な姿を見せてくれるのを待ってます」など、ツアーへの復帰を心待ちにしていた。また「え、ちょっと待って！ まさかそこは自宅のお庭ですか？」との質問も寄せられていた。スタッフは「パター練習など、今できることに全力で取り組んでいます！」「最高の状態で早く試合に復帰できるように今頑張ります」と脇元の気持ちを代弁して投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「やってやる！」 国内女子ツアーに今季初参戦した渋野日向子、巻き返しに向けて力強く決意表明
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
勝みなみ、アメリカの大絶景で大はしゃぎも…母はヒヤヒヤ 300m超の崖で撮影に「足がすくむ」
「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！