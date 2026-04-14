ラウンド中に効果あり！「目をつぶって普段の10％の速さで素振りをすると、脱力して振れまっせ」奥田靖己
「練習場では脱力して打てても、コースに来ると力が入ってしまうもの。そんなときは、目をつぶって普段の10％のスピードでゆっくり素振りをしてヘッドの重みを思い出しましょう」とシニアプロの奥田靖己はいう。脱力して振るための練習法を詳しく聞いた。
【連続写真】驚くほどの脱力感！ 奥田靖己のドライバースイング
◇ ◇ ◇コースで力みまくっている人は、目を閉じて自分のマックスの10分の1くらいのスピード、10％くらいでゆっくり素振りをしてみてください。普段のスイングが2秒かかるとしたら、20秒かけてのゆっくり素振り。嫌でもヘッドの重みを感じて振ることになります。それができたら今度は50％、70％、最後の仕上げに100％まで上げていく。そうやって段階を踏んで速く振ることで、ヘッドを感じ続けることができる。自分の体がどれだけ速く回っても、ヘッドが来てなかったら意味がないのです。この素振りではフォローの音にも意識を向けてみましょう。10％では無音、50％では『ブーン』、70％では『ビューン』、そして100％では『ピーン』と、切れ味が出てくると短く高い音に変わります。そうすれば、女子プロのように脱力してスイングできるようになりますよ。■奥田靖己おくだ・せいき／ 1960年生まれ。大阪府出身。多くのプロを育てた高松志門の一番弟子で、独特な理論ながら関西では絶大な人気を誇る。レギュラーツアーでは93年の「日本オープン」を含む通算6勝。シニアツアーでは2勝を挙げている。ユニテックス所属◇ ◇ ◇●山下美夢有のショットを詳細解説！ 関連記事『ゴルファー永遠の課題……どうしたら『力み』をなくせるのか？ お手本は山下美夢有のゆっくりバックスイングだった！』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
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