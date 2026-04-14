薬丸裕英、初孫とお出かけ満喫でオフショット披露「長い時間、テラス席で車両基地を観察」 昼ごはんはフードコートへ
タレントの薬丸裕英（60）が12日、自身のブログを更新。「充実の孫時間」と題し、初孫（5）とお出かけした日のオフショットを披露した。
【写真】「長い時間、テラス席で車両基地を観察」孫と眺めた景色／フードコートで食べた昼ごはん
孫とのお出かけの行き先は、3月28日にオープンしたばかりの複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」（東京・品川区）。
「長い時間、テラス席で車両基地を観察」したことを明かし、テラス席から撮影したと思われる基地や線路の写真を披露した。
なお、過去のブログでは、孫が愛用している電車のおもちゃや電車デザインのプレート皿で“おうちごはん”を楽しむ様子を紹介していることから、孫は電車好きであると思われる。
続けて「ランチはどこのお店も長蛇の列!!!」と新施設の盛況ぶりをレポートし、「結局、フードコートで遅めのランチ」を楽しんだことを報告。チャーハンや餃子、うどんなど、バラエティに富んだメニューが並ぶテーブルの写真をシェアしていた。
薬丸は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。
【写真】「長い時間、テラス席で車両基地を観察」孫と眺めた景色／フードコートで食べた昼ごはん
孫とのお出かけの行き先は、3月28日にオープンしたばかりの複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」（東京・品川区）。
「長い時間、テラス席で車両基地を観察」したことを明かし、テラス席から撮影したと思われる基地や線路の写真を披露した。
続けて「ランチはどこのお店も長蛇の列!!!」と新施設の盛況ぶりをレポートし、「結局、フードコートで遅めのランチ」を楽しんだことを報告。チャーハンや餃子、うどんなど、バラエティに富んだメニューが並ぶテーブルの写真をシェアしていた。
薬丸は1990年、元アイドル歌手の石川秀美さんと結婚。3男2女が誕生している。長男は、俳優の薬丸翔（35）で2019年に一般女性と結婚し、21年1月に第1子となる長男が誕生。裕英にとっては初孫となった。