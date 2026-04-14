渇水が続いていた豊川用水。水源の貯水率が回復したことを受け、4月15日から、さらに節水が緩和されることに決まりました。

【写真を見る】愛知･豊川用水 15日からさらに節水緩和 まとまった雨で宇連ダム貯水率は56.3%に 総貯水率も62.1%まで回復

愛知県の東三河5市に水を供給する豊川用水では、最大の水源・宇連ダムが、3月17日に貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いてきました。



しかし、3月末からまとまった雨が降り、宇連ダム周辺の降水量は4月、平年と比べて、すでに121%の261ミリで、宇連ダムの貯水率は、14日午後2時時点で、56.3%、大島ダムや調整池を合わせた総貯水率も62.1%に回復しました。

節水率緩和へ 水道用水20％→15% 農業・工業用水40%→20%に

これを受け、15日午前9時から豊川用水の節水率が、さらに引き下げられることが決まりました。水道用水は20%から15%に、農業・工業用水は40%から20%になります。



一方で、現在の貯水率は平年の7割ほどで、水資源機構は引き続き節水を呼びかけています。