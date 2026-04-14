酒田市の住宅敷地内で駐車中の車2台に傷を付けたりタイヤをパンクさせたとして、男2人が器物損壊の疑いで13日、警察に逮捕されました。



器物損壊の疑いで逮捕されたのは、酒田市光ケ丘の無職の男（26）と、東根市六田の会社員の男（39）です。

警察によりますと、2人は共謀して去年9月19日午後10時ごろから翌20日午前7時ごろまでの間、酒田市十里塚の一般住宅の敷地内で、駐車中の30代女性らが所有する車2台のボディに傷を付けたり、タイヤをパンクさせたりするなどして損壊した疑いが持たれています。

警察が被害を認知して捜査した結果、2人の関与が判明し、無職の男は13日午前10時44分に酒田警察署で、会社員の男は同日午後7時11分に村山警察署で、それぞれ通常逮捕されました。

このうち無職の男は、今年1月と2月に、警察官を通じて30代女性を脅迫したほか、インターネットの掲示板に女性を誹謗中傷する投稿をしたとして、脅迫と名誉毀損の疑いで逮捕されていました。さらに去年９月には男女4人で共謀し庄内地方の住宅敷地内で車2台のタイヤをパンクさせたり、ドアガラスを割ったりしたとして、暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されています。

警察は、一連の事件の動機や詳しいいきさつについて調べています。