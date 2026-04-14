大相撲で史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士を目指して１６歳のニコラス・タラセンコが夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査を受検することが１４日、分かった。湊部屋の師匠・湊親方（元幕内・湊富士）と日本相撲協会の面接を受けて突破した。新弟子検査の体格基準は既に大きく超えており、内臓検査で問題がなく、興行ビザを取得すれば、早ければ７月の名古屋場所で初土俵を踏む予定だ。

初々しいスーツ姿と朝に刈ったという丸刈りの１６歳は安堵（あんど）した表情で面接を終えた。１月の初場所では不合格だっただけに「良かったです」と笑み。昨年６月に来日して研修生生活をし、日本語で協会の理事に自己紹介、部屋の住所、師匠の名前、柔道などの競技経験を答えたという。湊親方は「さすが１６歳。日本語の上達も早い」と目を細めた。

３月の春場所は腹痛のため宿舎のある大阪から埼玉にある部屋へ１人で帰京。兄弟子と稽古することも出来ず、「本場所をテレビで見ていた」という。１９０センチ、１２０キロという恵まれた体格を持つが、現在は四股、すり足など基本をたたき込まれている。それでも三段目力士に申し合いで勝つこともあるなど、潜在能力は高い。「将来、僕が横綱になって、英国出身の力士が増えればいい」と目を輝かせた。

しこ名は栄誠（えいせい）になる予定。祖父の名前の発音から父・ジョージさんが考案したという。現在も日本語を勉強しており、ひらがなはほぼ読め、カタカナも少しずつ学んでいる。好きな食べ物は唐揚げで同親方は「若いよね。食事ではどんな料理でもとりあえず挑戦するし、みんなおいしいといってくれる」と太鼓判。青い目をした１６歳が角界での第一歩を踏みしめた。