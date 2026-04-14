【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのメッツ戦に１番指名打者で出場し、一回に死球を受け、３試合連続の先頭打者本塁打はならなかった。

４打数無安打に終わったが、この死球で４７試合連続出塁となった。ドジャースは先発ロブレスキーが８回無失点と好投。パヘスの５号３ランでリードを広げ、４―０で勝利した。

大谷が痛みに顔をゆがめ、絶叫した。３試合連続の先頭打者本塁打がかかっていた一回。メッツ左腕のピーターソンの３球目、９４マイル（約１５１キロ）のシンカーが右肩の後ろ付近を直撃した。死球は今季３個目で、早くも昨季の数に並んだ。これまでよりも内角を厳しく攻められていると言えそうだ。

死球で出塁した大谷はスミスの適時打で先制のホームを踏んだ。その後も打席には立ち、フル出場。患部に湿布を貼り、球場を後にした。ロバーツ監督は「彼が明日は登板しないので、ほっとしている。おそらく打撲程度で済むだろうし、次の先発登板には影響しないと考えている」と軽傷を強調した。大谷は１５日のメッツ戦での先発が予定されている。