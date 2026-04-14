厚生労働省は２０２６年度、がんの手術を行う病院機能の集約化を進める。

４０年に外科医が５０００人以上不足するとの推計を有識者会議が示したことから、各地の中核の病院に医師を多く集め高難度の治療を行えるようにする。順次休める職場を作り、医師を確保しやすくする狙いもある。全国どこでも患者が質の高い診療を受けられる体制を作るという従来の方向性を転換する施策となる。

厚労省は２５年夏、都道府県に対し患者や医師の数の見通しを地域や診療科ごとに分析し、集約化の必要性を大学病院などと協議するよう要請した。分析を担う人員や協議に必要な経費として、２６年度予算に関連費用を計上。集約化の議論をすることなどを条件に、病院が高い診療報酬を受け取れる仕組みも導入した。

例えば、食道がんや膵臓（すいぞう）がんの切除など難度の高い手術や、希少がんの手術を行うのは中核の病院に絞り込み、胃がんや乳がんなどの標準的な手術は引き続き地域の病院で実施するといった役割分担を進める。医師の配置も見直し、一定数を中核の病院に集める。

厚労省の有識者会議は、外科医の多くを占める消化器外科医が長時間勤務などを理由に２５年から４割減り、４０年には５２００人不足すると推計した。

近年の研究で、膵臓がん切除のように周囲の臓器の縫合や重要な血管の保護などを伴う高難度の手術は、手術件数が多い病院の医師らの技量が高く、患者の手術後の状態がよいことが分かってきた。厚労省は、外科医を中核の病院に集めて多くの患者を治療する体制が、住民の命を守るのに適していると判断した。

集約化により、患者によっては遠くの病院で手術を受けることになる。手術後の薬物治療などは患者が近くの医療機関に通えば済むよう、都道府県には医療機関の連携を促してもらう。