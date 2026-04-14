大相撲の元幕内剣翔（３４）＝本名・安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝が１４日、都内で引退会見を行った。今後は２３日付けで江東区の焼肉屋「桃松苑」の社長に就任する。現役客室乗務員の妻・祐華さんと６月に挙式があり、断髪式も行う予定という。

３月の春場所は西十両１２枚目で臨み、１５戦全敗。夏場所は２０１５年九州場所以来となる幕下降下が確実となり、６日に引退を発表していた。「寂しい気持ちが一番ですね。もう本気で相撲を取ることがなくなる。２５年間、小学生からやってきた相撲から離れるということが、まだ信じられない」と語った。

２年前に重傷を負った左膝が限界を迎えた。今年１月に入籍した祐華さんからは「いつ辞めてもいいよ」と言われたが「僕の気力がなくなるまではやらせてほしい」と現役にこだわった。

春場所は初日から相撲にならず惨敗が続いた。祐華さんから「見ているのもしんどいし、本人もしんどいと思うから。休場してもいいんじゃない？」と連絡が来たが「情けないけど最後までやらせてほしい」と千秋楽まで負け続けた。

剣翔は「結婚してすぐ引退ということになって。周りからは大丈夫か？となりますけど、４年前から一緒に住んでいます。ずっと支えてもらってきました」と絆の深さを強調。２年前春場所で左膝を負傷した際も「新幹線にも乗れなかったので、車で迎えに来てくれました」と述懐した。現役引退の決断を伝え「お疲れ様。よく頑張ったね」とねぎらわれた。

体重は現役時代から約３０キロ減り、現在１７５キロ。１００キロまで減量してから、左膝の手術を受けるつもりだという。

今年１月にプロデュースした焼肉屋「桃松苑」は、部屋の後輩が運営しているが、２３日付けで資金を投入して社長に就任する。自らも接客を行う予定で「力士なる前の夢は社長でした」と、笑顔で新たな人生に視線を向けていた。

剣翔は埼玉栄、日大を経て２０１４年１月場所で初土俵。１６年１月場所で新十両。１９年９月場所で新入幕。幕内２０場所、十両４１場所を務めた。最高位は東前頭６枚目。師匠の追手風親方（元幕内大翔山）からは「体は大きいが器用。もっと努力して磨いていければ…」と残念がられ「一度も怒っているのを見たことがない。若い衆に対しても優しい。ただ、相撲を取るにはその優しさが良くなかったのかもしれない」と評された。