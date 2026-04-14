WEリーグの新潟レディースは14日、元なでしこジャパンMF川村優理(36)が今季限りで現役引退すると発表した。

新潟レディースは「このたび、当クラブ所属の川村 優理 選手が2025/26シーズンをもって現役を引退することとなりましたので、お知らせいたします」と報告。

川村もクラブを通じてコメントし、「こんにちは。川村優理です。今シーズンで現役を引退します。中学1年生からお世話になったこのクラブと共に成長してきました。最後に恩返しをさせてください。最後まで全力でみんなと戦ってる姿を見に来てください。まだ4試合あります。一人でも多くの方にスタジアムへ足を運んでいただけると嬉しいです。スタジアムで待ってます！」と呼びかけた。

川村は新潟レディースの発足と同時に加入し、当時中学生ながら10番を背負うなど、長くクラブの中心選手として活躍。千葉、仙台、米ノースカロライナ・カレッジを経て19年に新潟に復帰していた。

各年代別日本代表を経て09年になでしこジャパンに初招集。2015年女子W杯カナダ大会では、日本の準優勝に貢献した。国際Aマッチ32試合2得点を記録している。