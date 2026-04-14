ＪＭＡＣＳ<5817.T>がストップ安の水準となる１３８５円でウリ気配となっている。同社は１４日午後２時、２６年２月期の単独決算を発表。売上高は前の期比１５．９％増の６０億２８００万円、最終利益は同３．４倍の４億円となった。従来予想は売上高が５８億５０００万円、最終利益が２億４４００万円だった。注力していたプラント案件向けの販売が好調に推移したほか、高付加価値製品の堅調な販売も寄与し、実績は計画に対して上振れした。２７年２月期の業績予想は、売上高が前期比４．５％増の６３億円、最終利益が同３８．１％減の２億４８００万円とした。同社は電線メーカーとあって、ＡＩやデータセンター関連での需要を追い風として事業の拡大が期待されていた。今期の最終利益予想は、前期の従来計画をやや上回る水準となったものの、高い利益成長を期待する投資家にはネガティブに受け止められ、売りを浴びる格好となったようだ。なお、同社は２月２８日を基準日とする前期の期末一括配当を従来予想から５円増額して１５円で決定。今期の期末一括配当予想は横ばいの１５円とした。



出所：MINKABU PRESS